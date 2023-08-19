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Уголовное дело возобновлено после обращения к бизнес-омбудсмену Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:01
После рассмотрения обращения предпринимателя на совместном приеме Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева, уголовное дело возобновлено, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Ранее к подмосковному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу обратился представитель общества с ограниченной ответственностью с жалобой на бездействие правоохранительных органов при проведении процессуальной проверки. Генеральный директор ООО обратился в полицию с заявлением о предоставлении в суд «ложной экспертизы», повлиявшей на вынесение решения, в результате которого заявитель лишился права собственности на несколько объектов недвижимости. Предпринимателю было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях эксперта состава преступления», - говорится в сообщении.
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