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Авиационно-спортивный клуб построят на аэродроме «Новинки» округа Серпухов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:02
Для любителей неба в деревне Новинки-Бегичево городского округа Серпухов построят здание авиационно-спортивного клуба, Центр Содействия Строительству оказывает комплексное сопровождение застройщику, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«На территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки» построят здание авиационно-спортивного клуба. Объект площадью 727 кв. метров предназначен для проведения теоретических занятий будущих учеников, ознакомления с внутренним устройством воздушных кораблей и получения опыта от действующих пилотов. Объем инвестиций в проект составит 28 млн рублей. Будет создано 14 рабочих мест», - говорится в сообщении.
Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство индивидуальному предпринимателю.
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