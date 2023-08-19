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В Дмитрове новое покрытие укладывают на двух региональных дорогах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:03
Две региональные дороги длиной более 24 км продолжают ремонтировать в Дмитровском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на дорогах в настоящее время укладывают новое покрытие, передает пресс-служба Минтранса региона.
«В черте города работы идут на участке длиной больше 10 км, который проходит через улицы Веретенникова, Березовую, Высоковольтную и Восточную Объездную дорогу, а также на участке длиной больше 14 км от ул. Высоковольтная в Дмитрове до деревни Костино. Все участки являются высокоинтенсивными, работы на них выполняются с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки», - говорится в сообщении.
Дорожники также начали фрезеровать 10 км старого покрытия на улицах Профессиональной и Дубненской. В дальнейшем здесь обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
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