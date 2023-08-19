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В Подмосковье построят первый завод по производству растворов для контактных линз
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:04
Первый в Подмосковье завод по производству растворов для ухода за контактными линзами построят на площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» в особой экономической зоне «Дубна», Центр Содействия Строительству оказывает комплексное сопровождение проекта застройщика «Окей Вижн Технологии», информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Размер инвестиций составит более 200 млн рублей», - говорится в сообщении.
Компания «Окей Вижен Технологии» приступит к строительству собственного лабораторно-производственного комплекса. На новом предприятии будут изготавливать средства для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатую пероксидную систему, которая на данный момент не производят в России. Ее используют для очистки, дезинфекции, удаления белковых отложений, промывания, хранения и ухода за всеми типами жестких газопроницаемых контактных линз. Площадь объекта составит более 2 тыс. кв. метров.
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