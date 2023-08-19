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Люберецкая компания подвела итоги участия в нацпроекте
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:04
Компания ООО «БИС СК» из г.о. Люберцы занимает прочные позиции на рынке обработки металлопроката и успешно конкурирует с ведущими поставщиками отрасли, однако, для дальнейшего повышения эффективности, весной этого года предприятие решило присоединиться к национальному проекту «Производительность труда». Спустя полгода компания подвела итоги: рост показателей на отдельных участках производства составил более 50%, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«При поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области на предприятии внедрили принципы бережливого производства. В качестве пилотного был выбран поток "Оптимизация процесса резки металлопроката на ЛПС №1"», - говорится в сообщении.
В процессе реализации проекта были зафиксированы и исправлены проблемы, огранивающие производство. Как итог — команде удалось сократить перемещения на 23%, снизить время протекания процесса на 36,5%, сократить количество незавершенного производства на 61,8%, а также увеличить выработку на 56,5%.
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