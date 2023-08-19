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Дольщики осмотрели ход строительных работ в ЖК «Митино Дальнее» округа Химки
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:05
Проблемные ЖК Подмосковья на ежедневном контроле, сегодня на строительной площадке жилого комплекса «Митино Дальнее» в городском округе Химки под председательством Прокуратуры Московской области проведена встреча с дольщиками, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Участие также приняли представители Министерства жилищной политики МО, Главгосстройнадзора МО, Мособлгаза, администрации округа и регионального Фонда защиты прав граждан участников-долевого строительства», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и внутренней отделке.
Восемь достраиваемых домов планируется вводить с эксплуатацию поэтапно с конца сентября по ноябрь 2023 года, в правах восстановят 868 дольщиков.
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