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В поселке Тучково Рузского округа начали ремонт дороги в рамках нацпроекта
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Общество — 20 Августа 2023, 21:55
В Рузском округе продолжается ремонт дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», дорожники приступили к фрезерованию старого покрытия на центральной дороге поселка — улице Лебеденко и Колюбакинском проезде, передает пресс-служба Минтранса региона.
«Участок ремонта длиной более 7,7 км проходит между деревнями Марс и Поречье, ежедневно по нему проезжают более 20 тысяч автомобилистов к ж/д станции Тучково, образовательным учреждениям, Тучковскому центру культуры и искусств, больнице, церквям, поселковому кладбищу и другим социальным объектам», - говорится в сообщении.
После фрезерования дорожники уложат новое асфальтобетонное покрытие, обустроят обочины и нанесут разметку.
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