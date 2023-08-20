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В Красногорске завершили укладку покрытия на участке дороги до Новорижского шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2023, 21:56
Дорожники завершили укладку покрытия на участке региональной дороги в Красногорске, которая связывает Нахабино с Новорижским шоссе, работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает пресс-служба Минтранса региона.
«Дорога отличается высокой интенсивностью движения, ежедневного ей пользуется более 42 тысяч автомобилистов Красногорска и Истры», - говорится в сообщении.
Для комфорта и безопасности передвижения дорожные службы обновили 2,7 км асфальтобетонного покрытия с использованием смеси А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.
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