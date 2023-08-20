20августа 2023
воскресенье
|
Первый этап реконструкции Мякининского шоссе завершили в Красногорске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Августа 2023, 21:57
В Красногорске завершился первый этап реконструкции Мякининского шоссе протяженностью 2,8 километров от Новорижского шоссе до МКАД. В данный момент завершается проектирование второго этапа, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе реконструкции дорога была расширена до 4 полос движения, также было проведено устройство пешеходной зоны с велодорожкой, остановочных павильонов для общественного транспорта, а также 5 светофорных объектов для организации движения», — рассказал зампред правительства-министр транспорта региона Алексей Гержик.
Он подчеркнул, что до конца III квартала 2023 года пройдет благоустройство прилегающей территории.
Завершение первого этапа реконструкции улучшило транспортную связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и жилым комплексом «Спутник». После запуска Рублево-Архангельской ветки шоссе обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща». Дорога до станции «Деловой центр» в столице займет около 30 минут.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
ночью +15 +17 утром +17 +19
Котировки
Партнеры