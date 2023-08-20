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Промышленники Подмосковья смогут получить грант
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2023, 21:57
С 21 августа Фонд развития промышленности Московской области начинает прием заявок на участие в грантовом конкурсе от промышленников региона, занимающихся импортозамещающей деятельностью, финансовая поддержка предоставляется на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, оформленным на приобретение или создание основных средств предприятия, передает пресс-служба Мининвеста региона.
Прием заявок продлится до 28 августа включительно.
«Подмосковные промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки — грантом, с помощью которого можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Финансирование будет предоставляться по результатам отборочного этапа. Гранты выделяются по кредитам от 50 млн рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более 20 млн рублей для одного предприятия. Срок рассмотрения заявки — до 7 дней», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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