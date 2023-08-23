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Федеральную программу акселерации прошли 18 подмосковных ИТ-компаний
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2023, 10:51
Начался очередной отбор заявок на бесплатную акселерационную программу «Спринт». Принять участие могут технологические компании Подмосковья, которые создают новые ИТ-решения, информирует пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них – туристический маркетплейс. платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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