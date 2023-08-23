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В Подмосковье закупается мебель для противотуберкулезного диспансера
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2023, 10:53
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по производству и оснащению мебелью ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» в 2023 году, передаёт пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«После заключения контракта подрядчику предстоит поставить уже в этом году в филиалы ГБУЗ МО «МОКПТД»: банкетки, диваны, магнитные доски для рисования, столы, кресла, смотровые кушетки, стеллажи, стойки, ширмы и другие предметы мебели, всего более 1800 штук», - говорится в сообщении.
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