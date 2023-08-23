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В НИКИ детства запланирована поставка изделий для исследования уровня глюкозы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2023, 10:54
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования лиц, не достигших 18-летнего возраста страдающих сахарным диабетом 1 типа в ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава Московской области», информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«После заключения контракта подрядчику предстоит поставить уже в этом году 1 575 датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости по адресу: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д.24А стр.1 и г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.62. Прием заявок уже идет и завершится 8 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 6 615 000 рублей. Поставка будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области», - говорится в сообщении.
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