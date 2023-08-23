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Московская область помогла бизнесу выйти на крупнейшие маркетплейсы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2023, 10:56
В Подмосковье определили новых получателей субсидии при выходе на маркетплейсы, в рамках поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
«Предприниматели Подмосковья до конца года могут онлайн подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальный размер — 500 тысяч рублей. В ходе второго этапа распределения поддержки получателями стали еще 16 субъектов МСП. Таким образом, в этом году субсидию на маркетплейсы получили уже 125 предпринимателей. Суммарный объем поддержки — более 32 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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