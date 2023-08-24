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Уникальный в Московской области детский сад почти готов к открытию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2023, 10:48
Социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов, этот принцип лег в основу развития каждого округа Московской области, информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Благодаря проектам комплексного развития территории в регионе строятся социальные объекты: поликлиники, школы, детские сады», - говорится в сообщении.
В жилом комплексе «Новая Щербинка» городского округа Подольск завершается строительство детского сада для 180 малышей. Готовность 99%. Его возводит ООО «Квартал-инвестстрой» за счет внебюджетных источников финансирования. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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