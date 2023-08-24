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УФАС Подмосковья проверит рынки розничной торговли предметами одежды и обуви для школьников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2023, 10:49
Московское областное УФАС России проводит анализ рынков розничной торговли предметами одежды и обуви для школьников, школьными и канцелярскими принадлежностями, передаёт пресс-служба ведомства.
«Управление в связи с наличием в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о недобросовестном поведении участников указанных рынков направило запрос информации для выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю соответствующими товарами на территории Московской области», - сказано в сообщении.
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