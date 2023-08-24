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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «ГК «ФСК»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2023, 10:50
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ГК «ФСК» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение ФАУ «ЦАГИ» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ГК «ФСК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по актуализации проекта по устройству вентиляции и кондиционирования для нужд Заказчика», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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