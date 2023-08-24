24августа 2023
четверг
|
Сведения в отношении ООО «АНТЭК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Августа 2023, 10:52
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Контрольно-счетной палатой МО, в отношении ООО «АНТЭК» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передаёт пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, КСП Московской области направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.
В регламентированный срок Общество не представило КСП Московской области через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем КСП Московской области поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на оказание услуг по поставке офисной мебели.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +12 +14 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры