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В Подмосковье рассказали о перспективах развития воспитательной деятельности в будущем учебном году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2023, 10:54
В рамках ежегодного Форума педагогов Подмосковья прошла секция по теме организации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«В мероприятии приняли участие министр образования Московской области Илья Бронштейн, первый заместитель министра образования региона Артем Охрименко, директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов, заместитель председателя правления РДДМ «Движение первых» Соня Погосян и региональные специалисты по организации деятельности РДДМ», - говорится в сообщении.
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