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Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах использования цифровой подписи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:33
По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты Московской области 21 сентября в 11.00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему: «Цифровые подписи - смена директоров онлайн, внесение записи о недостоверности сведений об учредителях, план действий, практика по отмене», информирует пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
«Спикером вебинара выступит Лилия Абдуллина - адвокат Московской коллегии адвокатов "Sed Lex"» - говорится в сообщении.
В ходе вебинара будут озвучены вопросы:
внесение записи о недостоверности сведений учредителях;
отмена решений по смене генеральных директоров;
внесение корректирующих сведений в ЕГРЮЛ.
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