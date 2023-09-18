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Выставку в честь юбилея открытия памятника Достоевскому представят в усадьбе «Даровое»
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:33
Двадцать второго сентября в подмосковном музее-усадьбе Ф.М. Достоевского «Даровое» состоится вернисаж «Пророку – отечество». Выставку приурочили 30-летию с момента открытия памятника Ф.М. Достоевскому, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Это второй памятник на территории России, установленный в честь великого писателя. Первый был открыт в годовщину революции в Москве на Цветном бульваре в 1918-м, по заказу мецената Н.А. Шахова. Второй памятник в усадьбе Даровое, где Достоевский провел свои детские годы, появился только спустя 75 лет, 25 сентября 1993 года. Авторами памятника выступили скульптор, заслуженный художник России Ю.Ф. Иванов, а также заслуженный архитектор России, профессор Н.А. Ковальчук. Воздвигнут памятник на средства Б.В. Писарева», - говорится в сообщении.
На открытии памятника в Даровом собрались известные писатели, поэты, художники, представители культуры ближнего и дальнего зарубежья, публицисты, представители Международного фонда славянской письменности и культуры. В распоряжении музея оказался небольшой фото- и письменный архив, позволяющий воссоздать события того дня.
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