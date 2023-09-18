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ЖК «Императорские Мытищи» строится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:33
ЖК «Императорские Мытищи» — комплекс, который возводит ГК «Гранель» в одноименном городском округе, поблизости расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк — живописные места с пляжами и зонами семейного отдыха, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«Девелопер проекта ведет строительные работы в корпусе №2. Подходит к завершению монтаж инженерных сетей, лифтового оборудования, отделка МОП. Продолжаются работы по устройству отмостки, оснований под проезды, тротуаров из брусчатки и установке дорожного и садового бордюрного камня», - говорится в сообщении.
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