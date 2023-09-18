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Более 8,7 тыс. человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:36
В эти выходные в Московской области прошла последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Второй год подряд в парках Подмосковья проводилась акция по проверке здоровья. Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику – получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем
воздухе. Мы видим, что такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона. В этом году в акции приняли участие более 8,7 тыс. человек, в том числе свыше 700 – в минувшие выходные», - рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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