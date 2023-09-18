18сентября 2023
понедельник
|
Более 17 тыс. человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Сентября 2023, 14:38
Почти в 80 парках Московской области прошло мероприятие «Живописный парк», которое посетили свыше 17 тысяч человек, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Посетители приняли участие в мастер-классах от флористов по созданию ошибана – это искусство создания картин из высушенных под прессом природных материалов: лепестков цветов, зеленых и желтых листьев, стеблей и семян трав, а также научились плетению из сена и соломы», - говорится в сообщении.
Посетители увидели тематические площадки миниатюрных садов, арт-инсталляции «Сад ветра» и костюмированные бал-маскарады «Планета цветов», «В ритме осени». Смогли сделать фотографии в красочных фотозонах «Живая стена из цветов». Состоялись ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и пленэры на свежем воздухе, были подготовлены площадки для продажи экологических товаров для декора и дома, гончарные мастерские, ЭКО-акции, конкурсы флористических букетов. Все желающие посетили музыкальные концерты, побывали на фотовыставках и лекториях на тему «Мировая художественная культура».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры