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Пять светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:38
За прошедшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов. Работы провели в Щелкове, Воскресенске и Мытищах, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«В Щелкове увеличили время проезда по улице Фрунзе за счёт корректировки режима двух светофоров, расположенных на ул. Фрунзе, д.3 и на пересечении улиц Мичурина и Фрунзе. В Воскресенске раздел разделили транспортные потоки на пересечении улиц Горького и Менделеева. Сейчас специалисты продолжают мониторить дорожную обстановку и вносят корректировки. В Мытищах установили адаптивное оборудование на двух светофорах на пересечениях Олимпийского проспекта с улицей Комбиферма и Пироговского шоссе с улицей Угольной», - говорится в сообщении.
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