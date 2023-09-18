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Порядка 78% тепловых сетей Подмосковья готовы к зиме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2023, 14:39
В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты подведомственной Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области подмосковной аварийно-восстановительной службы принимают участие в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверено и готово к зиме 78% тепловых коммуникаций, информирует пресс-служба Министерства ЖКХ региона.
«Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября, проверены и готовы к отопительному периоду 8 nac/ 336 км из 10 тыс. 645 имеющихся, что составляет 78%. Полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 муниципалитетах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский», - говорится в сообщении.
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