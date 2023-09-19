19сентября 2023
вторник
|
Более 1500 вызовов поступило на номер 112 в Подмосковье от заблудившихся в лесу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Сентября 2023, 10:28
С начала этого года операторы единого номера 112 приняли уже более 1500 вызовов от заблудившихся грибников, их родных и близких, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Благодаря системе геопозиционирования время поиска пропавших намного сократилось. И сам процесс поиска стал намного проще. Человеку, отправляющемуся в лес, необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. И как только становится понятным, что самостоятельно найти обратную дорогу не получается, тут же звонить по номеру 112! Не усугублять ситуацию и не тянуть время, чтобы не разрядился телефон и не наступила ночь», - говорится в сообщении.
Оператор Системы-112 определит местонахождение заблудившегося и, по ситуации, направит к нему спасателей, кинологов, добровольные поисковые отряды. Поэтому, необходимо оставаться на том месте, откуда был сделан звонок и не пытаться дальше выбраться самостоятельно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +14 +16 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры