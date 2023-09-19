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Суд признал законным постановление УФАС Подмосковья в отношении ООО «Оазис»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:28
ООО «Оазис» надлежит выплатить штраф в размере 145 960 рублей, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужило принятое Управлением решение о признании в действиях ООО "НПК "Голберг" и ООО "Оазис" устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе на поставку, монтаж и пуско-наладку стационарных, автоматических струйно-щеточных моечных установок для нужд АО "Мострансавто"», - говорится в сообщении.
Московское областное УФАС России привлекло ООО «Оазис» к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП в виде штрафа в размере 145 960 рублей.
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
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