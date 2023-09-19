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Сведения в отношении ООО «СВО» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:29
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Институтом биофизики клетки Российской академии наук - обособленное подразделение ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук», в отношении ООО «СВО» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по окраске наружного газопровода», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
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