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Более 60 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль» заключено в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:30
Подмосковные предприниматели за 3 месяца заключили 62 договора по программе «Недвижимость за 1 рубль». Программа стартовала в июне по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Программа «Недвижимость за 1 рубль» направлена на развитие малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, она позволяет бизнесу арендовать по льготной ставке помещения для ведения деятельности. С другой стороны – государство получает гарантии ведения предпринимательской деятельности на переданных в аренду объектах в долгосрочной перспективе», - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что гарантиями служат начальные инвестиций бизнеса в ремонт помещений. На данный момент общий объем инвестиций составляет 346 млн рублей. Открытие предприятий МСП в рамках программы позволит создать около 400 рабочих мест.
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