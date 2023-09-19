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За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано почти 1,7 млн посещений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:30
С 11 по 17 сентября в парках и лесопарках региона отдохнули порядка 1,7 млн человек, информирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали порядка 1,7 млн человек, что на 640 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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