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В Подмосковье три мостовых сооружения капитально отремонтировали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:31
В Московской области продолжается капитальный ремонт мостовых сооружений, расположенных на региональных дорогах, работы ведутся на 12 объектах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Минтранса региона.
«На сегодняшний день специалисты Мосавтодора капитально отремонтировали три объекта: путепровод через железную дорогу на ул. Пушкина в Серпухове, мостовой переход через р. Нару на ул. Площадь Свободы в Наро-Фоминске и пешеходный мост через р. Песочную у н.п. Полево в Истре. Работы продолжаются ещё на 12 объектах», – отметил заместитель председателя правительства МО - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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