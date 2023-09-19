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Свыше 30 населенных пунктов Московской области газифицировали по программе губернатора
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:32
В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» специалистами «Мособлгаза» газифицирован 31 населенный пункт в Подмосковье. Деревня Московка округа Серпухов стала 31-м населенным пунктом региона, газифицированным по программе, информирует пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
Протяженность построенного газопровода составила 6,5 км. Благодаря этому газ в свои дома могут провести жители 128 частных домов деревни. В настоящее время ведется прием заявок на подключение домов к газораспределительной сети и строительство газопроводов-вводов.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего в текущем году в регионе планируется построить не менее 300 км новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более 10 тыс. человек.
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