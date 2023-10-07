07октября 2023
суббота
|
Минтранс Подмосковья предупредил о резком ухудшении погодных условий
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Октября 2023, 21:24
В Московском регионе погода ухудшается – синоптики прогнозируют ненастную погоду, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, в связи с чем на дорогах возможно образование гололедицы, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий дорожные службы региона готовы к обработке покрытия проезжей части для обеспечения к обеспечению безопасного проезда», - говорится в сообщении.
Вечером в пятницу ветер усилится до 17 м/с, в ночь на субботу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура может опуститься ниже 0° - ночью и утром местами возможна гололедица. Осадки в виде дождя с мокрым снегом и снегом, ветер с порывами до 20 м/с сохранятся до воскресенья.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
утром +3 +5 днем +4 +6
Котировки
Партнеры