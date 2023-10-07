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Новый резидент привлечен на территорию индустриального парка «Белый Раст» в Дмитровском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2023, 21:25
Новый резидент привлечен на территорию индустриального парка «Белый Раст» в Дмитровском городском округе, компания «Гудстафф» реализует на площадке парка крупный инвестпроект в сфере логистики, передает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции компании "Гудстафф" в строительство логистического комплекса на территории индустриального парка "Белый Раст" составят полмиллиарда рублей. Запуск объекта в эксплуатацию позволит создать 50 рабочих мест для жителей Дмитровского округа и ближайших муниципалитетов Подмосковья. Плановый срок реализации проекта – 2024 год», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Индустриальный парк «Белый Раст» расположен в центре крупного транспортного узла, что обеспечивает высокую привлекательность площадки для инвесторов в сфере логистики, в том числе, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность.
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