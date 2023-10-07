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Более 23 тыс. льготников Подмосковья отдохнули бесплатно с начала года

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2023, 21:25

С начала года в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением свыше 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч за счет средств региона, информирует пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона пояснили, что получить путевку в санаторий бесплатно могут жители, имеющие льготные категории - это инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие.

В ведомстве уточнили, что дети-инвалиды и инвалиды 1 группы получают две путевки, ведь они едут в санаторий в сопровождении.

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