09октября 2023
понедельник
|
Дубненские врачи удалили пожилой пациентке лазером камни в обеих почках за одну операцию
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Октября 2023, 10:45
В урологическое отделение Дубненской больницы была госпитализирована 71-летняя женщина с жалобами на ухудшение самочувствия, болевой синдром в области почек и затрудненное мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена возрастом и сопутствующей патологией - болезнью Альцгеймера. Обследование выявило у пациентки наличие камней в обеих почках, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы провели билатеральную трансуретральную фибролитотрипсию - одновременное дробление лазером камней обеих почек на мельчайшие фрагменты, что позволило вывести их естественным путем. Данный метод лечения мочекаменной болезни является одним из современных и высокотехнологичных и активно применяется на практике врачами урологического отделения. Преимуществом малоинвазивных операций является их безопасность, высокая эффективность, отсутствие разрезов на коже, малотравматичность и короткий период реабилитации пациента», - пояснил заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +2 +4 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры