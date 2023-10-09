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Андрей Воробьев: В Физтех-лицее в Долгопрудном открыт самый большой в России детский Технопарк
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2023, 10:47
Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, который создан в округе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его составе также учебный корпус начальной школы на 425 мест и кампус для проживания, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Я очень счастлив, что сегодня мы имеем возможность поздравить всех наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Спасибо нашему Президенту, поддержавшему этот очень смелый проект, строителям, сумевшим запустить его раньше срока. Это всё для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах, различных соревнованиях. Нам это очень важно, потому что технологии в современном мире имеют определяющее значение», - сказал Андрей Воробьев во время церемонии открытия.
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