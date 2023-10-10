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Сведения БТИ стали доступны на портале госуслуг Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2023, 11:21
На региональном портале появилась новая услуга, теперь получить архивные сведения из бюро технической инвентаризации (БТИ) можно в электронном виде, передает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На портале госуслуг Подмосковья регулярно появляются новые услуги. Теперь жители получили возможность обратиться в БТИ за архивными справками полностью в электронном виде. Для этого достаточно авторизоваться на региональном портале, заполнить онлайн-форму заявления и оплатить госпошлину. Результат поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
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