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В Подмосковье построят завод лакокрасочной продукции
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2023, 11:21
В Подмосковье построят завод лакокрасочной продукции — компания «Инова» инвестирует 1 млрд рублей в реализацию проекта на территории Дмитровского городского округа, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Объект поступил на сопровождение Центра Содействия Строительству», - говорится в сообщении.
На производстве площадью 6 тыс. кв. метров будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC, которая применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и др. Современное оборудование позволит выпускать до 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Окончание строительства запланировано на конец текущего года. Будет создано 70 рабочих мест.
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