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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в Одинцовском городском округе
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Общество — 10 Октября 2023, 11:22
Управление рассмотрело жалобу ООО «ЮНИРОСТ» на действия Администрации Одинцовского г.о., Центра муниципальных закупок Одинцовского г.о. при проведении открытого конкурса в электронной форме по выполнению функции технического заказчика по строительству объекта, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Конкурсной комиссии, неправомерно признавшей заявку победителя конкурса соответствующей требованиям извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации Одинцовского г.о., Центру муниципальных закупок Одинцовского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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