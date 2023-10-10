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Сведения в отношении ООО «РЕГИОН» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2023, 11:24
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз», в отношении ООО «РЕГИОН» для включения в РНП (реестр недобросоветных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку запасных частей для грузового автотранспорта на 2023г.», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
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