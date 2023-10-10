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Стартует Всероссийская акция «Посвящение учителям»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2023, 11:25
С 16 по 22 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность», - говорится в сообщении.
С 16 по 22 октября всем школьникам нашей страны будет предложено записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.
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