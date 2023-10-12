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Министр культуры России поздравила подмосковного художника с присвоением почетного звания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2023, 12:28
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова вручила государственные награды за вклад в развитие отечественной культуры выдающимся деятелям культуры и искусства России, среди удостоенных высоких знаков отличия – известный подмосковный график, член Московского областного отделения Союза художников России Виталий Губарев, которому указом Владимира Путина было присвоено звание Народного художника Российской Федерации, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Одна из самых почетных миссий Министерства культуры, и моя лично – приветствовать и чествовать заслуженных мастеров своего дела, посвятивших своему делу, искусству жизнь», – отметила Ольга Любимова.
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