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В Подмосковье свыше 25,5 млн рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2023, 12:28
Подмосковные инвалиды, у которых в индивидуальных программах реабилитации прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить выплату на их приобретение, информирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Выплату оформили свыше 1,5 тысяч инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, но это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку. Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным - проактивным, инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет», - отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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