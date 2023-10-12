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Наибольший объем ремонта дорог к концу сезона будет выполнен в пяти округах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2023, 12:29
К концу ремонтного сезона наибольший объем работ на региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен в пяти городских округах, в общей сложности будет отремонтировано больше 260 км покрытия, сообщили в Минтрансе Подмосковья, передает пресс-служба Минтранса региона.
«Пять округов стали лидерами по объёму ремонта дорог на региональной сети – это Руза, Одинцово, Истра, Егорьевск и Раменский. По итогам ремонтного сезона в этих округах будет отремонтировано порядка 70 региональных дорог общей протяжённостью больше 260 км, благодаря чему проезд для 1 млн жителей округов станет гораздо удобнее и комфортнее не только в черте населённых пунктов, но и за их пределами», – рассказал
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