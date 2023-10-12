12октября 2023
четверг
|
Жители Подмосковья могут принять участие в премии «Лидеры искусственного интеллекта»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Октября 2023, 12:29
Принять участие могут подмосковные ученые, компании, региональные и муниципальные органы власти, которые развивают и внедряют технологии искусственного интеллекта, информирует пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Наш регион активно внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Сфера его применения с каждым годом расширяется. Только в этом году в Подмосковье запустили 8 новых проектов. Теперь нейросеть, например, выявляет незаконную уличную торговлю, контролирует питание в школах и помогает врачам заполнять медицинские карты пациентов. Всего в регионе успешно работает 17 "умных" проектов. Еще 10 находятся на стадии разработки», – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +10 +12 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры