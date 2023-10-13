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Губернатор: В Волоколамске после капремонта откроется Центр культуры и творчества «Родники»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Октября 2023, 16:21
Губернатор Московской области проверил ход работ, а также пообщался с работниками ЦКТ и местными жителями, которые очень ждут открытия. Капремонт ведется в рамках региональной госпрограммы «Культура Подмосковья» на 2020-2025 гг., информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В этом году центр культуры и творчества «Родники» отмечает свой юбилей. Его открыли ровно 70 лет назад - 29 октября 1953 года. Сейчас в центре 18 коллективов, занимается больше 380 человек - 70% из них дети и молодые люди. К сожалению, за это время здание ни разу капитально не ремонтировалось, давно нуждалось в серьезном обновлении. В 2021 году мы начали капитальный ремонт - заменили практически все, начиная с коммуникаций и заканчивая кровлей. Сейчас осталось еще раз покрасить сцену и поставить оборудование - звук и свет, цифровую технику и мебель в учебные помещения, - сказал Андрей Воробьев. - Пока коллективы временно занимаются в других ДК. После ремонта планируем открыть в ЦКТ еще 5 новых студий и кружков. Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике».
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