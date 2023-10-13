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Сведения в отношении ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ» подлежат включению в РНП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Октября 2023, 16:22
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Администрацией городского округа Звездный городок Московской области, в отношении ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям, Администрация заключила с Обществом контракт на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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