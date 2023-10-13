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Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОКа с крытым катком в Волоколамске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Октября 2023, 16:22
ФОК возведен уже на 2/3. Полностью его сдать должны в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале следующего года, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью округа.
«Здесь присутствуют также детские тренеры - я всегда с большим уважением отношусь к тем, кто посвятил свою жизнь детям, их воспитанию. Надеюсь, объекты, которые мы сегодня обсудим, позволят изменить ситуацию в Волоколамске. Ледовая арена уже в неплохой готовности, особенно важно, что есть все необходимое оборудование. На 23 февраля или 8 марта мы ее откроем, - сказал Андрей Воробьев. - Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске есть большой запрос, тут работает футбольная школа».
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